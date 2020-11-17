تحالف القوى: قرار حسم أملاك الأوقاف الدينية مخالفة قانونية وسنتصدى له

2020/11/17 | 14:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عد تحالف القوى العراقية اتفاق تقاسم الأوقاف الدينية مخالفة قانونية لعدم عرضه على مجلس النواب مطالباً رئيس الوزراء الى سحب محضر الاتفاق.

وقال رئيس تحالف القرار أسامة النجيفي في تغريدة أن قرار مجلس الوزراء حول حسم مصير الأوقاف، كارثي ومخالف للقانون ويمهد للسيطرة شبه المطلقة على أوقاف السنة في العراق ويجب التصدي له سياسياً وقضائياً على حد قوله.

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