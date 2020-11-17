مجلس الوزراء يوجه بحسم أملاك وزارة الأوقاف الملغاة وتقاسمها بين الوقفين

2020/11/17 | 14:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الى حسم أملاك وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الملغاة وذلك من خلال اتفاق مشترك بين الوقفين السني والشيعي لتسجيل الأوقاف والأموال التي تتوافر فيها حجج شرعية باسم الوقف المعني.

واوصت الأمانة العامة، على تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء ووزير العدل ورئيسي ديواني الوقفين الشيعي والسني للإشراف على تنفيذ فرز الأوقاف الإسلامية والأموال التابعة للوزارة الملغاة باستثناء كركوك التي يطبق عليها مبدأ النصفية بين الوقفين.

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