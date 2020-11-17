رئيس اللجنة الأولمبية: لقاح كورنا لن يكون إلزاميا في ألعاب طوكيو 2021

2020/11/17 | 14:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طمأن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ الثلاثاء، بأن اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد لن يكون إلزاميا في أولمبياد طوكيو الذي تأجل لعام من صيف 2020 حتى 2021 بسبب الجائحة، لأن فرض هذا الأمر "سيكون مبالغا به".

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