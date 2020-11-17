2020/11/17 | 14:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد- واع

تنشر وكالة الانباء العراقية (واع) جدول الامتحانات المهنية الدور الثاني التكميلي للفروع والتخصصات للعام الدراسي (2019-2020) والتي ستنطلق يوم السبت الموافق 28 تشرين الثاني 2020

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع تنشر جدول الامتحانات المهنية الدور الثاني التكميلي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع تنشر جدول الامتحانات المهنية الدور الثاني التكميلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).