2020/11/17 | 14:44 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلنت خلية الإعلام الأمني اليوم الثلاثاء ، عن اتلاف عبوات ناسفة قديمة من مخلفات داعش الإرهابي في صحراء زنكورة “.

وقالت الخلية في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، “قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات الانبار تنفذ واجباً لاتلاف عبوات ناسفة قديمة من مخلفات داعش الإرهابي في صحراء زنكورة , حيث تمكنت من تفجير ( ٢١ قنبرة هاون 60 ملم وقنبرة هاون ٨٢ ملم واخرى 120 ملم – و٢٣ قذيفة نمساوي 155 ملم و٦ صواريخ ما تسمى جهنمي محلي الصنع – و١٣ صاروخ SPG9 ــ و١٩ صاروخ كاتيوشا ــ و٤١ صاروخ قاذفة RBG7 – و٥ قذائف دبابة ــ و٤ رمانات يدوية ــ وحاوية عتاد أحادية 12,5 -و١٢ اطلاقة ما تسمى دم دم ــ و١٠ صواعق ــ ٢٨ حشوة دافعة – وعلبة واحدة لخرطوش صيد ــو٢٦ عبوة ناسفة محلية الصنع ــ و٥ أمتار فتيل تفجير ــ و١٠ قداحة تفجير )، وقد تمت هذه العملية دون حادث يذكر”.

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