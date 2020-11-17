اتحاد اليد يؤجل بطولة الدوري الممتاز وعواد يوضح الاسباب

2020/11/17 | 14:46 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]قرر الاتحاد العراقي لكرة اليد، يوم الثلاثاء، تأجيل انطلاق الدوري الممتاز للعبة الى مطلع كانون الاول المقبل بدلا من الموعد السابق المقرر في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

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