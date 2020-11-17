2020/11/17 | 14:48 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 | 02:32 مساءً | عدد القراءات : 15

ضبط حاويتين تحتويان على مواد ممنوعة من الاستيراد في احد منافذ البصرة

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية في محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، ضبط حاويتين تحتويان على مادة (معسل اركيلة) المنشأ مصري والذي يمنع استيرادة التزاما بالضوابط َوالتعليمات النافذة.

وذكر اعلام الهيأة في بيان تلقته"عين العراق نيوز" "تم ضبط حاويتين في ميناء ام قصر الأوسط في محافظة البصرة تحتويان على مادة (معسل اركيلة) المنشأ مصري والذي يمنع استيرادة التزاما بالضوابط َوالتعليمات النافذة".

واضاف البيان ان "الحاويتين تم ضبطهن داخل الحرم الكمركي استنادا إلى معلومات من جهاز المخابرات، شكلت على إثرها لجنة للكشف من الجهات المختصة َالتي أكدت صحة المعلومات الواردة".

واشار الى انه "تم ختم الحاويتين بالختم الكمركي لغرض عرضها أمام أنظار قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".انتهى4

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