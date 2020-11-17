2020/11/17 | 14:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – كشفت قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، عن العثور على معمل للتفخيخ وصناعة العبوات الناسفة في مركز قضاء القائم غرب الانبار.وقال قائد العمليات قاسم مصلح، في بيان تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”،نسخة منه: إنه “وفقاً لمعلومات استخبارية شرعت قوة مشتركة من الحشد الشعبي وشرطة الطوارئ واللواء ٣٣ فق٨ وفوج […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ‏الحشد الشعبي: ضبط معمل للتفخيخ وصناعة العبوات الناسفة غرب الأنبار المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (‏الحشد الشعبي: ضبط معمل للتفخيخ وصناعة العبوات الناسفة غرب الأنبار) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (‏الحشد الشعبي: ضبط معمل للتفخيخ وصناعة العبوات الناسفة غرب الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).