مسيحيون عراقيون في أوربا يتكافلون بعلاج مصابي كورونا في نينوى

2020/11/17 | 14:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل تكفّل مسيحيّون هاجروا من العراق أثناء سيطرة تنظيم داعش على محافظة نينوى بعلاج مصابي فايروس كورونا في قضاء الحمدانية، حيث جمعوا تبرعات من عدة دول في المهجر وأرسلوها إلى العراق لينشأوا صيدلية خيرية توفّر كافة الأدوية الخاصة بفايروس كورنا مع أجهزة الأوكسجين.إزدادت الإصابات بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة ووصلت …

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