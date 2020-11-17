الاعرجي يستعرض مع المالكي الاوضاع العامة في البلاد

2020/11/17 | 14:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – بحث مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، مع رئيس إئتلاف دولة القانون نوري المالكي الاوضاع السياسية والأمنية في البلاد.وقال المكتب الإعلامي للاعرجي في بيان، تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”، نسخة منه: إن “مستشار الأمن الوطني التقى زعيم ائتلاف دولة القانون صباح اليوم، وجرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع السياسية والأمنية […]

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