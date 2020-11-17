العربي الجديد: مساع لإفشال اتفاقية التطبيع في سنجار.. والدولة لا تنوي مواجهة الشارع!

2020/11/17 | 14:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

كشف مسؤولون في محافظة نينوى، الثلاثاء، عن مخاوفهم من لجوء فصائل مسلحة في مدينة سنجار، لتحريك الشارع من أجل إفشال اتفاقية تطبيع الأوضاع في المدينة.

ونقلت صحيفة العربي الجديد عن مسؤول في المحافظة، اليوم (17 تشرين الثاني 2020) أن "الجماعات المرتبطة بحزب العمال الكوردستاني المعارض لأنقرة والذي يتواجد بشكل غير شرعي كقوة أجنبية غير عراقية بالمدينة منذ سنوات، يرفض الخروج ويرفض أيضا ترك المنازل والقرى المحيطة بالمدينة كي يعود أهلها وتحاول الآن اختلاق مشاكل ذات أبعاد قومية بالمدينة لتأجيل تنفيذ الاتفاق".

وأجرى وفد من أهالي المدينة قبل عدة أيام، لقاء مع رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، وبحث معه تفاصيل الاتفاق

وقال مسؤول مطلع، إن "الوفد ضغط باتجاه تعطيل الاتفاق وعدم تنفيذه خلال الفترة الحالية".

وأكد أن "الفصائل المسلحة المتواجدة بالبلدة، بدأت تدفع باتجاه شحن الشارع في البلدة، لأجل تحريكه للخروج بتظاهرات واحتجاجات داخل البلدة، في حال تم الشروع بتنفيذ الاتفاق"، مبينا أن "الشارع هو الآن ورقة ضغط أساسية، تستخدمها تلك الفصائل، لأجل إفشال الاتفاق".

وأشار الى أن "الحكومة لا تريد أن تكون بموقع المواجهة مع الشارع، سيما وأنها مقبلة على انتخابات برلمانية، وهو ما يتطلب هدوءا واستقرارا نسبيا".

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