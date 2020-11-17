المالية النيابية تحدد موعد العمل بقانون العجز وتوجه دعوة لحكومة الاقليم

2020/11/17 | 14:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكدت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، أن قانون تمويل العجز المالي سيصبح ساري المفعول بعد 15 يوما من إقراره، داعية حكومة إقليم كوردستان للجوء لطاولة الحوار ومعرفة ما لديهم وما عليهم من حقوق مالية.

وقال عضو اللجنة ناجي السعيدي في تصريح له، اليوم (17 تشرين الثاني 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، إن "قانون تمويل العجز المالي تم التصويت عليه، وسيصبح ساري المفعول بعد 15 يوما من تاريخ إقراره، وسينشر في جريدة الوقائع العراقية".

وأضاف أن "الإقليم طالب بمبالغ مالية تصل إلى 900 مليار مقابل تسليم الواردات النفطية، وبالتالي هو حق مشروع، لكن عليهم الرجوع إلى مجلس النواب، واللجوء إلى طاولة الحوار، ومعرفة ما لهم من مستحقات مالية وما عليهم، لحل هذه المشكلة".

وأشار إلى أن "الورقة البيضاء هي ورقة متوسطة الأجل من سنة إلى 3 سنوات، وهي ورقة إصلاحية الهدف منها تخفيض النفقات وتعظيم الإيرادات الموجودة في العراق".

وأوضح أن "الحكومة أكدت التزامها في اللقاء الأخير للجنة المالية مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وبحضور وزير التخطيط خالد بتال النجم، بارسالها قبل نهاية الشهر الجاري، لغرض اكمالها والتصويت عليها، كون القرض سيوفر رواتب الموظفين لنهاية هذه السنة".



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A.Sh

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