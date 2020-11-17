إتلاف عبوات ناسفة من مخلفات داعش في صحراء زنكورة

2020/11/17 | 14:59 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، عن إتلاف عبوات ناسفة من مخلفات داعش الارهابي في صحراء زنكورة.وذكرت الخلية في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" ان قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات الانبار نفذت واجباً لاتلاف عبوات ناسفة قديمة من مخلفات داعش الإرهابي في صحراء زنكورة , حيث تمكنت من تفجير ( ٢١ قنبرة هاون 60 ملم وقنبرة هاون ٨٢ ملم واخرى 120 ملم - و٢٣ قذيفة نمساوي 155 ملم و٦ صواريخ ما تسمى جهنمي محلي الصنع - و١٣ صاروخ SPG9 ــ و١٩ صاروخ كاتيوشا ــ و٤١ صاروخ قاذفة RBG7 - و٥ قذائف دبابة ــ و٤ رمانات يدوية ــ وحاوية عتاد أحادية 12,5 -و١٢ اطلاقة ما تسمى دم دم ــ و١٠ صواعق ــ ٢٨ حشوة دافعة - وعلبة واحدة لخرطوش صيد ــو٢٦ عبوة ناسفة محلية الصنع ــ و٥ أمتار فتيل تفجير ــ و١٠ قداحات تفجير )، وقد تمت هذه العملية دون حادث يذكر"./انتهى7

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