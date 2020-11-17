بالصور.. اقامة معرض فلكلوري بمبنى السراي في السليمانية

2020/11/17 | 15:00 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقيم اليوم الثلاثاء، في حدائق وساحة مبنى السراي وسط السليمانية معرضا للاعمال اليدوية والفلوكلورية.

المعرض ضم اقامة العديد من النشاطات الفنية والاجتماعةي بالاضافة الى عرض العديد من الاعمال اليدوية الصنع والفلولكورية.

PUKmedia خاص

الصور: ابراهيم فتاح‌

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