كورونا يضع ميلان في ورطة ضد نابولي

2020/11/17 | 15:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

أعلن نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم الثلاثاء، عن إصابة جياكومو موريلي مساعد المدرب ستيفانو بيولي، بفيروس كورونا المستجد.

وذكر ميلان في بيان له عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت: “ميلان يمكنه التأكيد على أن جياكومو موريلي الذي يخضع للعزل منذ يوم السبت بعد إصابة بيولي بكورونا”.

وأضاف: “النتيجة الإيجابية تأكدت بعد الفحوص التي جرت أمس، موريلي بخير وسوف يواصل العزل الذاتي في منزله”.

وضع فيروس كورونا المستجد فريق ميلان في ورطة أمام نابولي، الأحد المقبل، خلال مواجهتهما بالجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

وسيضطر “الروسونيري” بذلك لمواجهة نابولي في “سان باولو” بدون المدير الفني أو المدرب المساعد.

وكان ميلان قد أعلن في وقت سابق عن إصابة مدربه ستيفان بيولي بكورونا، حيث كان من المفترض أن يقود موريلي الفريق خلال المباريات القادمة، قبل أن يتم إعلان إصابته بكورونا.

ويتصدر ميلان ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 17 نقطة، بفارق نقطتين عن ساسولو صاحب المركز الثاني.



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