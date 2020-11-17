ترجيحات بتخفيض رواتب الموظفين في 2021

2020/11/17 | 15:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجح النائب عن تحالف سائرون جواد الموسوي، تخفيض رواتب الموظفين في موازنة عام 2021.

وقال الموسوي في تصريح متلفز تابعته “تقدم” إن “رواتب الموظفين، قد تشهد تخفيضاً في موازنة العام المقبل في حال استمرار انخفاض اسعار النفط”.

واوضح بالقول، ان “موازنة سنة 2021 يجب ان تكون موازنة مشاريع وبرامج وليس فقط موازنة ارقام وجداول وان لا تلجأ الحكومة مجدداً للاقتراض”.

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