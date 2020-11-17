الأمم المتحدة تجدد التزامها بدعم الحكومة في إجراء الانتخابات المبكرة

2020/11/17 | 15:06 - المصدر: قناة التغيير

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أكدت بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي التزامها بتقديم الدعم والمشورة إلى الحكومة العراقية بخصوص إجراء الانتخابات المبكرة.

وأشارت يونامي في بيان إلى أن الممثلة الخاصة بالأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت جددت خلال حضورها اجتماع الرئاسات مع مفوضية الانتخابات، جددت الالتزام بتقديم المساعدة والمشورة الانتخابية للحكومة والمفوضية العليا لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد من قبل الحكومة.

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