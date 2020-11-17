بومبيو يبدأ زيارة إلى إسطنبول وجدول أعماله يخلو من لقاء أي مسؤول تركي

2020/11/17 | 15:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يجري وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو زيارة لإسطنبول تتمحور على الحرية الدينية من دون أن تتضمن أي لقاءات مقررة مع المسؤولين الأتراك.

وبدأ بومبيو هذه الزيارة التي أثار برنامجها انتقادات انقرة بلقاء مع الزعيم الروحي للكنيسة الارثوذكسية، قبل أن يقوم بجولة في مسجد رستم باشا القريب.

وسيبحث وزير الخارجية الأميركي في مسائل دينية في تركيا والمنطقة وسيؤكد الموقف الحازم للولايات المتحدة حيال هذه المواضيع التي جعلها بومبيو على رأس أولياته في مجال حقوق الإنسان.

وبعد تركيا، يتوجه وزير الخارجية الأميركي الى جورجيا ثم القدس وبعدها الى دول الخليج بينها السعودية والإمارات.

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