2020/11/17 | 15:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت خلية الإعلام الامني، الثلاثاء، تفاصيل عملية أمنية واسعة، لتفكيك اسلحة من بقايا تنظيم "داعش" في محافظة الأنبار. وذكرت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (17 تشرين الثاني 2020)، أن "قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات الانبار تنفذ واجباً لاتلاف عبوات ناسفة قديمة من مخلفات داعش الإرهابي في صحراء زنكورة، حيث تمكنت من تفجير ( ٢١ قنبرة هاون 60 ملم وقنبرة هاون ٨٢ ملم واخرى 120 ملم - و٢٣ قذيفة نمساوي 155 ملم و٦ صواريخ ما تسمى جهنمي محلي الصنع - و١٣ صاروخ SPG9 ــ و١٩ صاروخ كاتيوشا ــ و٤١ صاروخ قاذفة RBG7 - و٥ قذائف دبابة ــ و٤ رمانات يدوية ــ وحاوية عتاد أحادية 12,5 -و١٢ اطلاقة ما تسمى دم دم ــ و١٠ صواعق ــ ٢٨ حشوة دافعة - وعلبة واحدة لخرطوش صيد ــو٢٦ عبوة ناسفة محلية الصنع ــ و٥ أمتار فتيل تفجير ــ و١٠ قداحة تفجير )".

وأشار بيان الخلية إلى أن "عملية إتلاف المخلفات الحربية تمت دون خسائر".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (’جهنمي’ و 19 كاتيوشا.. عملية أمنية ’واسعة’ لتفكيك مخلفات داعش في الأنبار) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (’جهنمي’ و 19 كاتيوشا.. عملية أمنية ’واسعة’ لتفكيك مخلفات داعش في الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).