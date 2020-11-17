من بينها السعر.. 3 فروق بين لقاحي فايزر وموديرنا ضد كورونا

2020/11/17 | 15:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتفق لقاح شركة فايزر مع لقاح موديرنا في التقنية الخاصة بعملها ضد فيروس كورونا المستجد، بعد أن أعلنت الشركتين فعالية لقاحهما ضد الفيروس التاجي.

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