الطغمة الحاكمة في العراق.. وحدة وصراع { المكونات } - علي عرمش شوكت

2020/11/17 | 15:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_عرمش_شوكت كان للاحتلال في 2003 سطوته النافذة التي حولت العراق من بلد يمتلك اسس ومقومات الوحدة الوطنية لابناء شعبه.



بالرغم عن طبيعة نظام الحكم الدكتاتوري، الى بلد " المكونات " المتمترسة مذهبياً وقومياً.



وعلى ذات السياق تم توزيع السلطة .



مما دق اسفين التشظي المجتمعي بثلاثية { سنة شيعة كرد } ليست ذات قبول وطني..



غير ان المصالح الاقتصادية لهذه الاطراف كانت افرزت منهج المحاصصة المقيته.



فتماهت مع بعضها وتمسكت بزم ......





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