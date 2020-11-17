مظاهرات احتجاجية في بغداد ضد حكومة الكاظمي

2020/11/17 | 15:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – شهدت العاصمة بغداد، اليوم الثلاثاء، انطلاق عدة تظاهرات تنوعت مطالبها بين صرف الرواتب والتعيين.وذكر مصدر، في تصريح صحفي، ان “المئات من موظفي العقود في وزارة الكهرباء تظاهروا امام مبنى وزارة المالية في بغداد، للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ شهر اذار الماضي”.واشار، الى ان “منطقة الجادرية شهدت تظاهرة ايضا، للمطالبة […]

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