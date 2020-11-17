العراق والسعودية يفتتحان غدا الاربعاء منفذ عرعر الحدودي

2020/11/17 | 15:16 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ أعلن مدير منفذ عرعر الحدودي عن إكمال الاستعدادات لافتتاح المنفذ مع السعودية يوم غد الاربعاء.وقال العميد حبيب كاظم عبد العلي في تصريح صحفي اليوم:" ان المنفذ سيفتح غدا ويباشر النشاط التجاري ومرور المسافرين، مشيرا الى اتمام الاستعدادات لافتتاح منفذ عرعر وتأمين الطريق الواصل بين عرعر- كربلاء وعرعر- الأنبار"./انتهى7

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