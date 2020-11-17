التاكيد على استقرار اوضاع كركوك الأمنية و تامين الخدمات

2020/11/17 | 15:16 - المصدر: وكالة نينا

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كركوك / نينا/بحث محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري , مع نائب رئيس الجبهة التركمانية العراقية حسن توران و علي مهدي عضو الهيئة التنفيذية للجبهة اوضاع كركوك السياسية والأمنية والخدمية ,وجهود تعزيز الأمن والاستقرار وخدمة مواطني كركوك جميعا .واكد محافظ كركوك , استمرار الجهود في تنفيذ خطط المحافظة بتنفيذ المشاريع الخدمية واعادة تأهيل واعمار الاحياء السكنية في عموم المدنية والتي وصلت لمراحلها النهائية الى جانب مشاريع في الاقضية والنواحي ..



مؤكدا عدم توقف المشاريع والعمل لضمان التمويل لها .وجرى خلال اللقاء التأكيد على اهمية الحوار بين جميع مكونات كركوك واسناد القوات الأمنية وتعزيز الشراكة والتعاون والتفاهم بين مكونات كركوك للحفاظ على المكاسب ./انتهى

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