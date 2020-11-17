الفيروس الفتاك يصل إلى شباك المنتخب الوطني العراقي

2020/11/17 | 15:19 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأعلنت الهيئة التطبيعية، الثلاثاء، إصابة حارس المنتخب الوطني العراقي جلال حسن، والمدرب المساعد السلوفيني التش، بفيروس كورونا.

وذكرت الهيئة التطبيعية في بيان، 17 تشرين الثاني/نوفمبر، إن "الفحوصات الطبية الأخيرة التي أجريت لوفد منتخبنا الوطني، قبل العودة إلى العراق يوم غد الأربعاء، أثبتت إصابتين جديدتين بفيروس كورونا".

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وقال المنسق الإعلامي للمنتخب الوطني هشام محمد وفقا للبيان، إن "إصابة حارس منتخبنا الوطني جلال حسن بفيروس كورونا باتت مؤكدة، بالإضافة إلى المدرب المساعد، السلوفيني التش، الذي تأكدت هو الآخر إصابته بالفيروس، وتمَ نقل الاثنين إلى مكان العزل الصحي في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتلقي العلاج حسب البروتوكول الصحي المعتمد هناك".

وأضاف محمد، أن "الحارس جلال حسن سيغيب عن قائمة منتخبنا الوطني لمباراة اليوم أمام أوزبكستان في المباراة الودية الثانية لأسود الرافدين بعد جائحة كورونا، كما سيغيبُ المدرب المساعد عن الملاك التدريبي الذي سيحضر اللقاء".

وضربَ فيروس كورونا، خمسة لاعبين من منتخبنا الوطني حتى الآن منذ التجمع الذي أقيم في بغداد، وهم كل من علاء عبد الزهرة وحسين علي ومحمد رضا وأحمد إبراهيم وجلال حسن.

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