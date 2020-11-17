حصيلة قياسية للإصابات بكورونا في إيران

2020/11/17 | 15:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الثلاثاء، تسجيل 13352 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، في رقم قياسي رفع إجمالي الإصابات إلى 788473.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري، للتلفزيون الرسمي إن الوفيات سجلت أيضاً رقماً قياسياً بـ 482 وفاة، ما يرفع الاجمالي إلى 42461.

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