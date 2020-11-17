ابتداءً من يوم غد.. المالية تصرف رواتب شهرين لموظفي وزارة واحدة

2020/11/17 | 15:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر في وزارة المالية العراقية، اليوم الثلاثاء (17 تشرين الثاني 2020)، بتوزيع رواتب شهري تشرين الأول والثاني لموظفي وزارة التربية.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "رواتب وزارة التربية، يتم توزيعها صباح يوم غد الأربعاء، لشهري تشرين الاول والثاني"، مبيّناً أن "سبب تأخير رواتب التربية كان من اجل توزيع رواتب شهرين بدلًا من شهر واحد".

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد أكد، يوم الجمعة الماضي، إصداره توجيهاً بصرف راتبي تشرين الأول والثاني لكل الموظفين.

وقال الكاظمي في تغريدة على حسابه في "تويتر": "وجهنا بسرعة صرف راتبي تشرين الاول وتشرين الثاني لكل موظفينا بعد اقرار البرلمان قانون تسديد العجز المالي"، مبيناً أن "كادرنا الوظيفي هو جوهر الدولة وضمان سيادتها وازدهارها".

واضاف: "‏سنتجاوز الازمات بثقتنا ببعضنا وتضامننا معاً شعباً وحكومة ومجلس نواب وقوى سياسية".

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