الفتح تحذر من العودة الى خطاب الطوائف وتقسيم الوعي الاجتماعي والسياسي

2020/11/17 | 15:31 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

حذرت كتلة الفتح النيابية اليوم الثلاثاء ،من العودة الى خطاب الطوائف وتقسيم الوعي الاجتماعي والسياسي بدوافع وافاق طائفية”.

وقال رئيس كتلة الفتح النيابية محمد الغبان في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، “طالعنا تصريحات من بعض الشخصيات تعترض على الاتفاق التنظيمي لشؤون الاوقاف ،وقد اعادتنا هذه التصريحات الى لغة الخطاب الطائفي الذي ظننا اننا غادرناه وبدأنا نفكر بخطاب وطني جامع يهتم بمصير ومصالح ومستقبل المواطنين العراقيين وليس مصالح الفئات والطوائف ولاغراض سياسية وانتخابية مبكرة “.

ودعا الغبان “الى الحذر الشديد من العودة الى خطاب الطوائف وتقسيم الوعي الاجتماعي والسياسي بدوافع وافاق طائفية ،وتغليب المصلحة الوطنية والنظر الى العراقيين من منظار الهوية الوطنية الجامعة فالاوقاف في زمن النظام السابق كانت تضم اوقاف جميع الطوائف والاديان ولم تكن مختصة باوقاف جهة معينة حتى يقال ان تنظيمها يضر بمصالح تلك الجهة او يجردها من نفوذها .

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