2020/11/17 | 15:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد- واع

أعلن نادي الطلبة اليوم الثلاثاء، الانسحاب من بطولة كأس العراق.

وقال رئيس نادي الطلبة علاء كاظم لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "انسحاب النادي من بطولة كأس العراق جاء بسبب الضائقة المالية وعدم إيفاء وزارة التعليم العالي بالتزاماتها المالية تجاه النادي".

وانطلقت يوم أمس الاثنين بطولة كأس العراق لكرة القدم، بمشاركة (32) فريقاً، (12) من الدرجة الأولى، و(20) فريقاً من فرق الدوري الممتاز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الضائقة المالية تُبعد نادي الطلبة عن بطولة كأس العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الضائقة المالية تُبعد نادي الطلبة عن بطولة كأس العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).