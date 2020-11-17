نائب عن الفتح يحذر من بقاء الورقة البيضاء حبرا على ورق

2020/11/17 | 15:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر النائب عن تحالف الفتح عدي شعلان من بقاء الورقة البيضاء التي طرحتها الحكومة لمعالجة الأزمة المالية حبرا على ورق، نتيجة عدم تنفيذ أي من فقراتها حتى الآن.

وقال شعلان إن الورقة البيضاء التي أعلنت عنها الحكومة وقدمها وزير المالية إلى اللجنة المالية البرلمانية قبل نحو عشرين يوما لم يطبق منها أي شيء على أرض الواقع على الرغم من تقديم الدعم السياسي والنيابي لها، مشيرا إلى أن استمرار الأوضاع الحالية على حالها سيؤدي إلى بقاء اعتماد الحكومة على القروض التي تشكل تهديدا خطيرا لمستقبل واقتصاد العراق.

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