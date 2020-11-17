وزير الصحة البريطاني: قد يتم تمديد الإغلاق لما بعد الـ 2 من الشهر المقبل

2020/11/17 | 15:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، إن تمديد الإغلاقات في البلاد قد يستمر لما بعد الثاني من كانون الاول المقبل وإلغاء احتفالات أعياد الميلاد.

وأكد هانكوك أنه من السابق لأوانه معرفة مدى نجاح القيود الحالية في ظل استمرار ارتفاع حالات الإصابات في البلاد، مشيرا إلى أن الأسبوع المقبل سيكون حاسما لمعرفة أن الإغلاق قد أعطى نتائجا إيجابية.

وأشار وزير الصحة إلى تأمين خمسة ملايين جرعة من لقاح موديرنا الأميركي الجديد بعد أن أعلنت الشركة المصنعة أنه فعال بنسبة أربعة وتسعين ونصف بالمئة.

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