جابر يدعو لإنهاء تواجد القوات الأميركية وتقليص موظفي سفارة الولايات المتحدة في بغداد

2020/11/17 | 15:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر الى انهاء التواجد العسكري الأميركي على الأراضي العراقية وتقليص حجم السفارة الأميركية في بغداد.

جابر أكد في تصريحات صحافية ان أي حديث عن السيادة غير ممكن في ظل تواجد القوات الأميركية واستباحة الأجواء العراقية على حد تعبيره، مبديا استغرابه من الحجم الكبير للسفارة الأميركية لدى بغداد، والعدد الكبير لموظفيها والذي يعد حسب وصفه أمرا غريبا وفق الأعراف الدبلوماسية.

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