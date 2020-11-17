مؤكدة وجود اغراض سياسية ورائه.. الفتح تحذر من عودة الخطاب الطائفي في البلاد

2020/11/17 | 16:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

حذرت كتلة الفتح النيابية، الثلاثاء، من عودة الخطاب الطائفي لاغراض سياسية وانتخابية، داعية لتغليب مصلحة البلاد والنظر الى العراقيين من منظار الهوية الوطنية.

وقال رئيس الكتلة، محمد الغبان، في بيان له اليوم (17 تشرين الثاني 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي: "طالعنا تصريحات من بعض الشخصيات تعترض على الاتفاق التنظيمي لشؤون الاوقاف، وقد اعادتنا هذه التصريحات الى لغة الخطاب الطائفي الذي ظننا اننا غادرناه وبدأنا نفكر بخطاب وطني جامع يهتم بمصير ومصالح ومستقبل المواطنين العراقيين وليس مصالح الفئات والطوائف ولاغراض سياسية وانتخابية مبكرة".

وحذر من "العودة الى خطاب الطوائف وتقسيم الوعي الاجتماعي والسياسي بدوافع وافاق طائفية"، مشيرا الى ضرورة "تغليب المصلحة الوطنية والنظر الى العراقيين من منظار الهوية الوطنية الجامعة".

واضاف، ان "الاوقاف في زمن النظام السابق كانت تضم جميع الطوائف والاديان ولم تكن مختصة باوقاف جهة معينة حتى يقال ان تنظيمها يضر بمصالح تلك الجهة او يجردها من نفوذها".

A.Sh

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