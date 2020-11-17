2020/11/17 | 16:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الثلاثاء (17 تشرين الأول 2020)، اعتقال خمسة أشخاص متهمين بجريمة قتل ثلاث اشقاء جراء نزاع عشائري في منطقة الشعلة ببغداد.

وذكر المكتب الإعلامي لقيادة الشرطة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "قوة من الفوج الاول اللواء الخامس الفرقة الثانية، تمكنت من القاء القبض على خمسة اشخاص متهمين بتنفيذ جريمة قتل لثلاث أشقاء وجرح طفل جراء نزاع بين عشيرتين".

وأضاف البيان، أن "ثلاثة منهم تم اعتقالهم بعد تطويق المكان من قبل القوة المنفذة للواجب حيث ضُبط بحوزتهم المبرزات الجرمية (بندقية كلاشنكوف نوعRBK , بندقية كلاشنكوف اخمص ، مسدس)".وأشار البيان إلى أن الاثنين الآخرين، "ألقي القبض عليهم في مستشفى الشعلة بعد الاستعلام عن تواجدهم فيها من قبل مفارز الامن الوطني اثناء تلقيهم العلاج جراء تعرضهم للإصابة"، مضيفاً: "تم تسليم المتهمين والمضبوطات الى جهة الاختصاص لإكمال الاجراءات التحقيقية والقضائية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على خمسة أشخاص قتلوا 3 أشقاء بنزاع عشائري في بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على خمسة أشخاص قتلوا 3 أشقاء بنزاع عشائري في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).