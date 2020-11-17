الصحة تحدد موعداً لانطلاق حملة التلقيح ضد شلل الأطفال

2020/11/17 | 16:00 - المصدر: بغداد اليوم

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حددت وزارة الصحة، الثلاثاء، موعداً لانطلاق حملة التلقيح ضد شلل الأطفال.

وقالت الصحة في بيان، إن "حملة التلقيح ضد شلل الأطفال ستنطلق يوم 29 تشرين الثاني".

وأضافت، أن "الحملة تستهدف 1880941 طفلاً دون سن الخامسة، واللقاح آمن ومستورد من المناشئ العالمية الرصينة".

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