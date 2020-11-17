القبض على ارهابي وارهابية في قضاء بلد بصلاح الدين

2020/11/17 | 16:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- صلاح الدين

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الثلاثاء (17 تشرين الثاني 2020)، القبض على متهم ومتهمة بالإرهاب في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين.

وقال بيان للمديرية، تلقته (بغداد اليوم)، إنه "وفق معلومات استخبارية دقيقة وباشراف قسم استخبارات قيادة عمليات سامراء تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في لواء مغاوير القيادة وقوة منه ومفرزة من استخبارات الداخلية في بلد من إلقاء القبض على إرهابي وإرهابية في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين".

وأضاف، أن "المتهمين من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 ارهاب".

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