2020/11/17 | 16:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الثلاثاء، ضبط حاويتين فيهما مادة (معسل أركيلة) مصري المنشأ يمنع استيرادها في أم قصر الأوسط في البصرة.

وذكرت الهيأة في بيان تلقته، /المعلومة/ إنه “تم ضبط الحاويتين داخل الحرم الجمركي استناداً إلى معلومات من جهاز المخابرات، وشكلت على إثرها لجنة للكشف من الجهات المختصة َالتي أكدت صحة المعلومات الواردة”.

وأشار إلى “ختم الحاويتين جمركيا لغرض عرضها أمام أنظار قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة “.



انتهى25س

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط حاويتين لمواد ممنوعة في أم قصر الأوسط) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط حاويتين لمواد ممنوعة في أم قصر الأوسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).