صحة الاقليم تعلن الموقف الوبائي بكورونا خلال 24 ساعة

2020/11/17 | 16:02 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 645 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد في عموم الاقليم، مبينة ان عدد حالات التعافي من الفايروس بلغ 474 خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة خلال البيان المرقم 265 وتلقى PUKmedia نسخة منه: ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا كالاتي:

1.



الفحوصات: (5437 فحصا جديدا)

• (1687) اربيل

• (771) السليمانية

• (2744) دهوك

• (40) حلبجة

• (154) كرميان

• (41) رابرين

2.



الاصابات: (645 اصابة جديدة)

• (156) اربيل

• (178) السليمانية

• (247) دهوك

• (17) حلبجة

• (41) كرميان

• (6) رابرين

3.



الشفاء: (474 حالة شفاء جديدة)

• (105) اربيل

• (25) السليمانية

• (291) دهوك

• (16) حلبجة

• (37) كرميان

• (0) رابرين

4.



الوفيات: (25 حالة وفاة جديدة)

• (9) اربيل

• (6) السليمانية

• (6) دهوك

• (2) حلبجة

• (1) كرميان

• (1) رابرين

احصائية عام:

* الحجر الصحي 21871 (21871 مغادرة)

* الفحوصات 750818 (266925 اربيل ، 170824 السليمانية، 306575 دهوك، 6494 حلبجة).

* الاصابات 90904 (33138 اربيل ، 26315 السليمانية، 28554 دهوك، 2897 حلبجة).

* الشفاء 55988 (19788 اربيل ، 18745 السليمانية، 14799 دهوك، 2656 حلبجة).

* تحت العناية الصحية 32025 (12552 اربيل ، 6175 السليمانية، 13174 دهوك، 124 حلبجة).

* الوفيات 2891 (798 اربيل ، 1395 السليمانية، 581 دهوك، 117 حلبجة).

PUKmedia خاص‌

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