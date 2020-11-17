افتتاح منفذ عرعر الاربعاء

2020/11/17 | 16:02 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير منفذ عرعر الحدودي العميد حبيب كاظم عبد العلي، اليوم الثلاثاء، ان المنفذ سيفتح ويباشر النشاط التجاري ومرور المسافرين غدا الاربعاء.

واكد العلي في مؤتمر صحفي" "اتمام الاستعدادات لافتتاح منفذ عرعر وتأمين الطريق الواصل بين عرعر- كربلاء وعرعر- الأنبار".

من جانبه قال مدير مركز جمرك عرعر من الجانب السعودي، عامر ساجد سويد ان "الجانب السعودي سلمنا البنايات والمشغولات في منفذ عرعر".





واضاف سويد، "باشرنا وضع الأجهزة المساندة كالبيطرة والصحة وغيرها".

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