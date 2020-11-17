كورونا في كردستان: الإصابات تواصل “خنق” الاقليم وتلامس حاجز الــ 100 الف

2020/11/17 | 16:09 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، تسجيل 645 إصابة جديدة بفيروس كورونا و25 حالة وفاة، إلى جانب تماثل 474 مصاباً للشفاء خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان إنها أجرت 5437 فحصاً مختبرياً كانت نتائج 645 منها موجبة.

وكان توزيع الإصابات الجديدة على محافظات إقليم كوردستان على النحو التالي:

دهوك: 247أربيل: 156السليمانية: 178حلبجة: 17كرميان: 41رابرين: 6

أما الوفيات الـ25 الجديدة فكانت كما يلي:

دهوك: 6السليمانية: 6أريبل: 9حلبجة: 2رابرين: 1كرميان: 1

كما سجلت 474 حالة شفاء جديدة من الفيروس:

دهوك: 291أربيل: 105السليمانية: 25حلبجة: 16كرميان: 37

الحصيلة الكلية للفيروس في إقليم كوردستان كما يلي:

الفحوصات: 750818الإصابات: 90904الشفاء: 55988الوفيات: 2891قيد العلاج: 32025

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