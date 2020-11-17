’الدهينة’ تتلقى ضربة في الكاظمية.. غلق 10 معامل حلويات ’متخفية’ ببغداد (صور)

2020/11/17 | 16:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أغلقت وزارة الصحة والبيئة، الثلاثاء، عشرة معامل لصناعة الحلويات في منطقة الكاظمية ببغداد، بسبب مخالفتها للضوابط الصحية العامة.



وقالت الوزارة، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (17 تشرين الثاني 2020)، إن "قسم الرقابة الصحية في دائرة الصحة العامة، نفذ حملة صحية مشتركة ولمدة يومين في منطقة الكاظمية".

وأكد رعد الطائي مدير قسم الرقابة الصحية وفقا للبيان، أنه "بناء على الشكوى المقدمة من قبل أهالي منطقة الكاظمية حول وجود معامل ومحلات غذائية لصناعة وتحضير الحلويات والدهين والأطعمة المختلفة متجاوزة ومتخفية وغير مجازة صحيا في ازقة وأحياء المنطقة، واستجابة لهذه الشكوى تم تشكيل فريق عمل مشترك من قسم الرقابة الصحية ودائرة صحة بغداد / الكرخ والأجهزة الساندة من الأمن الوطني وفوج طوارئ بغداد واستخبارات الداخلية وشملت الحملة أحياء (الكطانة والشيوخ وعكد السادة )".

وبين حسام جمال مدير شعبة الرقابة الصحية في دائرة صحة الكرخ بحسب البيان، أنه "لقد استنفرت ملاكات الرقابة الصحية في دائرة صحة الكرخ وباشراف مباشر من دائرة الصحة العامة/قسم الرقابة الصحية وباسناد من القوات الأمنية الماسكة للارض جهودها، وتمكنت خلال الحملة من غلق (10) معامل بالشمع الاحمر ومنعهم من ممارسة العمل استنادا الى المادة 96 من قانون الصحة العامة المرقم 89 لسنة 1981 وتعديلاته كما تم اتلاف (800) كغم من الحلويات والدهين والمواد الأولية والغذائية المختلفة غير الصالحة للاستهلاك البشري بمحاضر إتلاف اصولية وبحضور اصحاب العلاقة".

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