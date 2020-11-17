الصليب الأحمر: خطر يهدد الأرض أكبر من كورونا

2020/11/17 | 16:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، الثلاثاء، إلى التحرك بشكل "عاجل" لمواجهة الاحترار المناخي، محذرا من كارثة "أوسع نطاقا" من وباء" كوفيد-19" من دون لقاح متوافر ضدها.

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