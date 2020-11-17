2020/11/17 | 16:16 - المصدر: سفن سكاي

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أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الثلاثاء (17 تشرين الأول 2020)، اعتقال خمسة أشخاص متهمين بجريمة قتل ثلاث اشقاء جراء نزاع عشائري في منطقة الشعلة ببغداد.

وذكر المكتب الإعلامي لقيادة الشرطة في بيان تلقته قناة (7sky) الفضائية أن “قوة من الفوج الاول اللواء الخامس الفرقة الثانية، تمكنت من القاء القبض على خمسة اشخاص متهمين بتنفيذ جريمة قتل لثلاث أشقاء وجرح طفل جراء نزاع بين عشيرتين”.

وأضاف البيان، أن “ثلاثة منهم تم اعتقالهم بعد تطويق المكان من قبل القوة المنفذة للواجب حيث ضُبط بحوزتهم المبرزات الجرمية من الأسلحة الخفيفة.

وأشار البيان إلى أن الاثنين الآخرين، “ألقي القبض عليهم في مستشفى الشعلة بعد الاستعلام عن تواجدهم فيها من قبل مفارز الامن الوطني اثناء تلقيهم العلاج جراء تعرضهم للإصابة”، مضيفاً: “تم تسليم المتهمين والمضبوطات الى جهة الاختصاص لإكمال الاجراءات التحقيقية والقضائية”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال خمسة متهمين بقتل 3 أشقاء بنزاع عشائري في منطقة الشعلة ببغداد 7 SKY TV.

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