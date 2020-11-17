2020/11/17 | 16:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يتبع ..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة يكتسح الخالص بخماسية في كأس العراق) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة يكتسح الخالص بخماسية في كأس العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).