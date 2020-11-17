الأعرجي: خطوات جيدة لتطبيع أوضاع سنجار.. وزير داخلية الاقليم: المدينة ستسلم لأهلها

2020/11/17 | 16:21 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، ان هناك خطوات جيدة ومتقدمة في ملف سنجار لتطبيع الأوضاع.

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