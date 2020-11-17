العلاقات الخارجية تتحرك لحسم ملف عاجل يخص سفارات عراقية

2020/11/17 | 16:21 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد : الفرات نيوز} رأى عضو لجنة العلاقات الخارجية عامر الفائز، ان هناك سفارات غير محتاج لها العراق.

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