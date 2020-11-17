إسرائيل تحذر سوريا من المساس بسيادتها

2020/11/17 | 16:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

حذر الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، سوريا من المساس بسيادتها عقب العثور على حقل للعبوات الناسفة في الجولان السوري المحتل.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم، (17 تشرين الثاني 2020)، انه تم العثور على حقل للعبوات الناسفة في الجولان السوري المحتل، محملا سوريا المسؤولية عن "أي عمل تخريبي" ينطلق من أراضيها، مضيفا أنه "لن يتسامح مع كل محاولة من شأنها المساس بالسيادة الإسرائيلية".

وأوضح، إن قوات الهندسة قامت بتفكيك العبوات الناسفة بالقرب من المنطقة، التي سبق وأحبط فيها الجيش الإسرائيلي محاولة لزرع عبوات ناسفة قبل ثلاثة أشهر.

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