افتتاح معرض فوتوغرافي بمناسبة تأسيس السليمانية

2020/11/17 | 16:33 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفلت مدينة السليمانية بيوم تاسيسها في بناية السراي تيمنا بهذا اليوم القومي للمدينة بحضور عدد من مسؤولي المحافظة ومثقفين وفنانين.

وقدمت الجامعة التقنية في السليمانية مع شبكة النهرين البريطانية وجامعة القادسية وجامعة اكسفورد هذا الاحتفال بعرض لوحات فوتوغرافية للشخصيات المهمة في تأسيس المدينة والتي كانت لها تأثير في المجتمع الكوردي وتقديم فرقة موسيقية تغني للمدينة.

PUKmedia عدنان الجاف

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