شيخ جنكي: زيارتنا الى بغداد كانت مثمرة

2020/11/17 | 16:33 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الثلاثاء، ان زيارته الى العاصمة الاتحادية بغداد كانت مثمرة بشكل كبير، مشيرا الى ان رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي أكد على بذل الجهود الحثيثة لارسال مستحقات الاقليم المالية.

وقال شيخ جنكي في رسالة، هذا نصها:

"خلال زيارتنا الاخيرة للعاصمة بغداد و لقائنا السادة رئيسي الجمهورية والوزراء وبعض قادة الكتل السياسية المحترمون، اتضح لنا وقبل ان نلقي العتب على اخواننا من الكتل الشيعية والسنية، ان وفد حكومة الاقليم المفاوض يتحمل مسوولية عدم ادراج رواتب موظفي اقليم كوردستان ضمن مشروع قانون ( العجز المالي ) ، هذا في الوقت الذي كان متاحا امامه العديد من الخيارات الجيدة المقدمة من الكتل السياسية.



الا ان الفرصة لاتزال سانحة من خلال تفعيل المادة السابعة من القانون ووجود فرصة لحكومة الاقليم للتفاوض بشأنها.

عليه فان حكومة الاقليم ملزمة بالتصرف على قدر من المسوولية والاسراع في ارسال وفد من اصحاب القرار الى بغداد من اجل الاسراع باطلاق رواتب موظفي الاقليم وعدم تهميش الحقوق الدستورية لشعبنا الكوردي.



زيارتنا الى بغداد كانت مثمرة بشكل كبير للمطالبة بحقوق موظفي شعبنا ..



وعقدنا خلال الزيارة اجتماعا ايجابيا واخويا مع دولة الرئيس مصطفى الكاظمي، و اكدت خلاله على مبدأ تعاملنا كاتحاد وطني كوردستاني بعدم استخدام قوت الشعب الكوردستاني رهينة و ضحية لغرور أي جهة.

الاخ السيد الكاظمي وبجانب امتعاضه من اداء الفريق التفاوضي لحكومة الاقليم، الا انه اكد انه خلال هذين الاسبوعين سيبذل الجهود الحثيثة في سبيل ارسال المستحقات المالية لموظفي اقليم كوردستان".

PUKmedia

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