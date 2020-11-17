الحكومة العراقية تدرس آليات إطلاق مبادرة منح قروض بفوائد مخفضة

2020/11/17 | 16:35 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تدارست لجنة الأمر الديواني (38) لسنة 2020، الخاصة بمنح قروض تفعيل القطاع الاقتصادي (الخاص) في البلاد دون فائدة أو بفائدة مخفضة، الآليات والإجراءات الخاصة بتنفيذها ضمن مبادرة ستطلقها الحكومة قريباً.وأكد الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد …

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